، حتى في سن الأربعين.. 5 علامات تدل على أن الخرف وشيك ،

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حدّد المختصّون خمس علامات يمكن أن تشير إلى بداية الإصابة بالخرف حتى في سن الأربعين.
وتشير صحيفة Daily Express استنادا إلى بيانات الجمعية الخيرية البريطانية لدراسة مرض الزهايمر، إلى أن أولى هذه العلامات، هي ضعف حدة البصر ومشكلات في تقدير المسافة إلى جسم ما وسرعة حركته، والعلامة الثانية، فقدان النطق بصورة كاملة أو جزئية، وصعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن الأفكار، والعلامة الثالثة، إصابة الشخص بالاكتئاب وعدم الثقة بالنفس، وسرعة الانفعال، والعلامة الرابعة، قد يفقد الشخص الإحساس بالزمان والمكان، والعلامة الخامسة، هي فقدان الذاكرة، بحسب "روسيا اليوم".
يُذكر أن الخبراء الخليج 365 أن أعلنوا أن قلة النوم في متوسط العمر لها علاقة بزيادة خطر الإصابة بالخرف في مرحلة الشيخوخة.
والخرف، حالة مرضية مكتسبة تتميز بانخفاض مستمر للنشاط المعرفي وفقدان المعارف والخبرات السابقة تدريجياً، وتلاحظ هذه العلامات في سن الشيخوخة عادة.
تجدر الإشارة، إلى أنه يُسجّل في العالم سنوياً نحو 10 ملايين حالة جديدة للخرف.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 09:56 AM
10 ملايين حالة جديدة سنوياً في العالم.. وقلة النوم من أهم الأسبابحتى في سن الأربعين.. 5 علامات تدل على أن الخرف وشيك
حدّد المختصّون خمس علامات يمكن أن تشير إلى بداية الإصابة بالخرف حتى في سن الأربعين.
وتشير صحيفة Daily Express استنادا إلى بيانات الجمعية الخيرية البريطانية لدراسة مرض الزهايمر، إلى أن أولى هذه العلامات، هي ضعف حدة البصر ومشكلات في تقدير المسافة إلى جسم ما وسرعة حركته، والعلامة الثانية، فقدان النطق بصورة كاملة أو جزئية، وصعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن الأفكار، والعلامة الثالثة، إصابة الشخص بالاكتئاب وعدم الثقة بالنفس، وسرعة الانفعال، والعلامة الرابعة، قد يفقد الشخص الإحساس بالزمان والمكان، والعلامة الخامسة، هي فقدان الذاكرة، بحسب "روسيا اليوم".
يُذكر أن الخبراء الخليج 365 أن أعلنوا أن قلة النوم في متوسط العمر لها علاقة بزيادة خطر الإصابة بالخرف في مرحلة الشيخوخة.
والخرف، حالة مرضية مكتسبة تتميز بانخفاض مستمر للنشاط المعرفي وفقدان المعارف والخبرات السابقة تدريجياً، وتلاحظ هذه العلامات في سن الشيخوخة عادة.
تجدر الإشارة، إلى أنه يُسجّل في العالم سنوياً نحو 10 ملايين حالة جديدة للخرف.
، حتى في سن الأربعين.. 5 علامات تدل على أن الخرف وشيك ،
المصدر : الخليج 365
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