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أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل لـ73.2 دولارًا

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محمد بن مسعود - الدمام - خام غرب تكساس الوسيط صعد هو الآخر 41 سنتًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي؛ حيث ارتفع مزيج برنت 43 سنتًا؛ أي ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش؛ وذلك بعد أن ارتفع 0.2% أمس الاثنين.

ووفق "رويترز"، صعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر؛ إذ ارتفع 41 سنتًا أي ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولارًا. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 09:04 AM

خام غرب تكساس الوسيط صعد هو الآخر 41 سنتًا

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل لـ73.2 دولارًا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي؛ حيث ارتفع مزيج برنت 43 سنتًا؛ أي ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش؛ وذلك بعد أن ارتفع 0.2% أمس الاثنين.

ووفق "رويترز"، صعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر؛ إذ ارتفع 41 سنتًا أي ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولارًا. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

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، أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل لـ73.2 دولارًا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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