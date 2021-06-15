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ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي؛ حيث ارتفع مزيج برنت 43 سنتًا؛ أي ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش؛ وذلك بعد أن ارتفع 0.2% أمس الاثنين.
ووفق "رويترز"، صعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر؛ إذ ارتفع 41 سنتًا أي ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولارًا. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 09:04 AM
خام غرب تكساس الوسيط صعد هو الآخر 41 سنتًاأسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل لـ73.2 دولارًا
ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي؛ حيث ارتفع مزيج برنت 43 سنتًا؛ أي ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش؛ وذلك بعد أن ارتفع 0.2% أمس الاثنين.
ووفق "رويترز"، صعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر؛ إذ ارتفع 41 سنتًا أي ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولارًا. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.
، أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل لـ73.2 دولارًا ،
المصدر : الخليج 365
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