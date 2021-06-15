- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - لَحِقَ منتخب تشيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام نظيره الأرجنتين.
وكان ليونيل ميسي، قد أحرز هدف السبق للأرجنتين من واحدة من ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول؛ لكن إدواردو فارجاس رد بهدف لصالح تشيلي؛ ليتعادل الفريقان 1- 1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في ريو دي جانيرو أمس الاثنين.
وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو، بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترًا في الدقيقة 33.
وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارجاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:56 AMفي مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا.. تشيلي تتعادل مع الأرجنتين
لَحِقَ منتخب تشيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمام نظيره الأرجنتين.
وكان ليونيل ميسي، قد أحرز هدف السبق للأرجنتين من واحدة من ركلاته الحرة المميزة في الشوط الأول؛ لكن إدواردو فارجاس رد بهدف لصالح تشيلي؛ ليتعادل الفريقان 1- 1 في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في ريو دي جانيرو أمس الاثنين.
وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو، بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترًا في الدقيقة 33.
وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارجاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.
، في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا.. تشيلي تتعادل مع الأرجنتين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في مباراتهما الافتتاحية في كأس كوبا أمريكا.. تشيلي تتعادل مع الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.