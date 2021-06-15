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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وفرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:56 AM
"الأرصاد": ستستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً وتشمل محافظات عدةتنبيه من حالة عوالق ترابية على جازان تؤدي إلى تدني الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وفرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.
، تنبيه من حالة عوالق ترابية على جازان تؤدي إلى تدني الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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