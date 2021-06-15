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نشاط للرياح وأمطار وأجواء حارة.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني"

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: هطولات من خفيفة إلى متوسطة على مناطق والرياح تميل لشبه القوة

‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، ‏أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض – الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي".

‏وتابع: "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان".

نشاط للرياح وأمطار وأجواء حارة..

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:43 AM

قال: هطولات من خفيفة إلى متوسطة على مناطق والرياح تميل لشبه القوة

نشاط للرياح وأمطار وأجواء حارة.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، ‏أجواءً حارة نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض – الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي".

‏وتابع: "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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