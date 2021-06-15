إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت أمانة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق 115 منشأة مخالفة لتدني مستوى النظافة وعدم التقديم بالاحترازات.

جولات رقابية

وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: “حرصاً على سلامة المجتمع نفذت فرقنا الرقابية 905 جولات رصدت من خلالها 790 منشأة مستوفية للاشتراطات والاحترازات الوقائية”.

إغلاق 115 منشأة

وأضافت الأمانة، أنه تم إشعار وإغلاق 115 منشأة لتدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية.



شارك الخبر