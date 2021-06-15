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شكرا لقرائتكم إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15
إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل
متابعات الخليج 365 - حائل
أعلنت أمانة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق 115 منشأة مخالفة لتدني مستوى النظافة وعدم التقديم بالاحترازات.
جولات رقابية
وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: “حرصاً على سلامة المجتمع نفذت فرقنا الرقابية 905 جولات رصدت من خلالها 790 منشأة مستوفية للاشتراطات والاحترازات الوقائية”.
إغلاق 115 منشأة
وأضافت الأمانة، أنه تم إشعار وإغلاق 115 منشأة لتدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية.
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