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إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت أمانة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق 115 منشأة مخالفة لتدني مستوى النظافة وعدم التقديم بالاحترازات.

جولات رقابية

وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: “حرصاً على سلامة المجتمع نفذت فرقنا الرقابية 905 جولات رصدت من خلالها 790 منشأة مستوفية للاشتراطات والاحترازات الوقائية”.

إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل - متابعات الخليج 365

إغلاق 115 منشأة

وأضافت الأمانة، أنه تم إشعار وإغلاق 115 منشأة لتدني مستوى النظافة وعدم التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية.

إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل - متابعات الخليج 365 إغلاق 115 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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