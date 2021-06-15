المرور: 3 إجراءات لذوي الرخص المنتهية خلال وجودهم بالخارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات المطلوبة من ذوي الرخص المنتهية حال وجودهم خارج المملكة.

وقال المرور: “إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة”.

انتهاء رخصة القيادة

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب المرور السعودي بموقع “تويتر”، من مغرد قال فيه: إن رخصة القيادة الخاصة بي ستنتهي، وأنا خارج المملكة، وحاولت تجديدها من أبشر لكن التقرير الطبي غير متوفر؛ فماذا أفعل؟

الرخصة وثيقة رسمية

وتعد رخصة القيادة، وفق نظام المرور، وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.

كما يجب أن يلتزم كل قائد مركبة بحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

المرور السعودي يحذر من التباطؤ

وقال المرور في وقت سابق إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

وفي سياق متصل أعاد المرور السعودي التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور السعودي إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

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