النفط يرتفع وبرنت يصعد ليصل إلى 73.2 دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي.

سعر خام برنت

وارتفع مزيج برنت 43 سنتا ما يوازي 0.6 في المائة إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن ارتفع 0.2 في المائة أمس الاثنين.

خام غرب تكساس

وصعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر، إذ ارتفع 41 سنتاً ما يعادل 0.6 في المائة إلى 71.29 دولار.

وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

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