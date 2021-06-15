محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، تسجيل 39846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و827 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 17 مليونًا و452612 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 488228. 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:24 AM خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 39846 إصابة جديدة بكورونا و827 وفاة خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 39846 إصابة جديدة بكورونا و827 وفاة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، تسجيل 39846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و827 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 17 مليونًا و452612 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 488228. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 39846 إصابة جديدة بكورونا و827 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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