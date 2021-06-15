محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187. 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:21 AM خلال الساعات الـ 24 الماضية المكسيك تسجّل 1175 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة المكسيك تسجّل 1175 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19، و39 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و455351 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 230187. الكلمات المفتاحية ، المكسيك تسجّل 1175 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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