محمد بن مسعود - الدمام - قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:24 AM قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية "الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً "الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية

، "الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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