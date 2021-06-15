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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظة وادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:17 AM
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤيةتنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظة وادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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