، مواطن يناشد أمير حائل السماح له بالبيع على الطريق.. و"الأمانة" توضح ،

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أصدرت أمانة حائل بيانًا حول مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بائع متجول على الطريق، يشتكي من عدم سماح البلدية له بالبيع على الطريق داخل حائل.
وبيّنت الأمانة في بيانها أنها الخليج 365 أن خصصت مع الجهات ذات العلاقة عشرة مواقع متفرقة داخل مدينة حائل؛ ليمارس الباعة الجائلون بيعهم فيها.
وأكدت الأمانة أن المواقع العشرة تم تجهيزها بالخدمات اللازمة، ويتم مراقبتها كسائر الأنشطة الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض، ومطابقته للاشتراطات الصحية خاصة.
واختتمت بيانها بأن ما يعرضه بعض الباعة المتجولين في غير تلك المواقع منتجات مجهولة المصدر، أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها على مواد كيميائية تزيد على الحد المسموح به.
وأكدت أمانة حائل حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قِبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19.
وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجّه البلديات بتكثيف حملات الرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية التي تضمن تطبيق الجميع الاشتراطات الصحية على جميع المأكولات والأغذية لضمان غذاء آمن للمواطنين والمقيمين.
وكان مواطن قد ظهر في مقطع فيديو يناشد أمير حائل السماح له بالبيع على الطريق؛ وذلك بعد أن منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع بها.
مواطن يناشد أمير حائل السماح له بالبيع على الطريق.. و"الأمانة" توضحخالد السليمي الخليج 365 2021-06-15
أصدرت أمانة حائل بيانًا حول مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بائع متجول على الطريق، يشتكي من عدم سماح البلدية له بالبيع على الطريق داخل حائل.
وبيّنت الأمانة في بيانها أنها الخليج 365 أن خصصت مع الجهات ذات العلاقة عشرة مواقع متفرقة داخل مدينة حائل؛ ليمارس الباعة الجائلون بيعهم فيها.
وأكدت الأمانة أن المواقع العشرة تم تجهيزها بالخدمات اللازمة، ويتم مراقبتها كسائر الأنشطة الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض، ومطابقته للاشتراطات الصحية خاصة.
واختتمت بيانها بأن ما يعرضه بعض الباعة المتجولين في غير تلك المواقع منتجات مجهولة المصدر، أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها على مواد كيميائية تزيد على الحد المسموح به.
وأكدت أمانة حائل حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قِبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19.
وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجّه البلديات بتكثيف حملات الرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية التي تضمن تطبيق الجميع الاشتراطات الصحية على جميع المأكولات والأغذية لضمان غذاء آمن للمواطنين والمقيمين.
وكان مواطن قد ظهر في مقطع فيديو يناشد أمير حائل السماح له بالبيع على الطريق؛ وذلك بعد أن منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع بها.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
01:39 AM
أكدت حرصها على التأكد من سلامة ما يعرضه "الجائلون" خاصة في ظل الجائحة
أصدرت أمانة حائل بيانًا حول مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بائع متجول على الطريق، يشتكي من عدم سماح البلدية له بالبيع على الطريق داخل حائل.
وبيّنت الأمانة في بيانها أنها الخليج 365 أن خصصت مع الجهات ذات العلاقة عشرة مواقع متفرقة داخل مدينة حائل؛ ليمارس الباعة الجائلون بيعهم فيها.
وأكدت الأمانة أن المواقع العشرة تم تجهيزها بالخدمات اللازمة، ويتم مراقبتها كسائر الأنشطة الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض، ومطابقته للاشتراطات الصحية خاصة.
واختتمت بيانها بأن ما يعرضه بعض الباعة المتجولين في غير تلك المواقع منتجات مجهولة المصدر، أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها على مواد كيميائية تزيد على الحد المسموح به.
وأكدت أمانة حائل حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قِبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19.
وكان أمين منطقة حائل، المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجّه البلديات بتكثيف حملات الرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية التي تضمن تطبيق الجميع الاشتراطات الصحية على جميع المأكولات والأغذية لضمان غذاء آمن للمواطنين والمقيمين.
وكان مواطن قد ظهر في مقطع فيديو يناشد أمير حائل السماح له بالبيع على الطريق؛ وذلك بعد أن منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع بها.
، مواطن يناشد أمير حائل السماح له بالبيع على الطريق.. و"الأمانة" توضح ،
المصدر : الخليج 365
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