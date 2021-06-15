- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، قرارًا بشأن اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443 هــ.
ونص القرار على اعتماد تطبيق الطفولة المبكرة (المرحلة الثالثة ورياض الأطفال وفصول الإسناد) في 68 مدرسة في مدينة تبوك ومحافظاتها.
ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من بداية العام الدراسي القادم 1443هـ في هذه المدارس، بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل.
فيما تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المباني إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة واستكمال المشروعات المتعثرة وإنشاء الفصول والملاحق المطلوبة للمواقع المستهدفة حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.
اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443هـ بـ"تعليم تبوك"بدر الجبل الخليج 365 2021-06-15
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، قرارًا بشأن اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443 هــ.
ونص القرار على اعتماد تطبيق الطفولة المبكرة (المرحلة الثالثة ورياض الأطفال وفصول الإسناد) في 68 مدرسة في مدينة تبوك ومحافظاتها.
ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من بداية العام الدراسي القادم 1443هـ في هذه المدارس، بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل.
فيما تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المباني إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة واستكمال المشروعات المتعثرة وإنشاء الفصول والملاحق المطلوبة للمواقع المستهدفة حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:36 AM
يبدأ تنفيذه بعد التأكد من جاهزية المدارس واكتمال متطلبات التشغيل
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، قرارًا بشأن اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443 هــ.
ونص القرار على اعتماد تطبيق الطفولة المبكرة (المرحلة الثالثة ورياض الأطفال وفصول الإسناد) في 68 مدرسة في مدينة تبوك ومحافظاتها.
ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من بداية العام الدراسي القادم 1443هـ في هذه المدارس، بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل.
فيما تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المباني إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة واستكمال المشروعات المتعثرة وإنشاء الفصول والملاحق المطلوبة للمواقع المستهدفة حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.
، اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443هـ بـ"تعليم تبوك" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443هـ بـ"تعليم تبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.