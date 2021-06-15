شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تبرعت بالـدم 50 مرة تذرف دموعها بعد تذكرها حادث والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت مواطنة عن تفاصيل تبرعها بالدم أكثر من 50 مرة والمياهمة في إنقاذ حياة الآخرين، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي،

وقالت المواطنة خلال الفيديو: "الحمد لله تبرعت بالدم 50 مرة، وكان الوالد يدعمنا في هذا الأمر بالحب والتقدير".

وأضافت: "الحمد الله تسلمت الدرع الـ50 للتبرع من قبل وزارة الصحة وأخذت شهادة تكريم"، معقبة: "هذا الأمر أسعدني كثيرًا وسأظل أتبرع بالدم إلى الأبد".

وأوضحت وهي تذرف دموعها تسبب تبرعها بالدم قائلة" الحمد لله الذي قدرني على التبرع بالدم لأنه ممكن أنا أحتاج دم وربما لا أستطيع العطاء إذا تقدم بي السن مثل ما صار بحادثة والدي الآن".