أخبار السعودية اليوم.. تمديد فترة رغبات النقل بالتعليم.. و5 مدن الأكثر تعافيًّا من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 466906 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7590 حالة، وإلى التفاصيل:

وزير التعليم: تمديد فترة تلقي رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل الخارجي

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل، الداخلي والخارجي؛ حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 6 ذو القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم.

«الموارد البشرية» توضح وضع الموظفين في التحول والتخصيص

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة ستثبُت عامين ثم تخضع للتغير، مشيرة إلى أن اللوائح والأنظمة الخاضع لها الموظفين في الوقت الحالي سيتم تغييرها حسب ما سيخضع له القطاع المنسب له الموظف التحول أو الخصخصة، مضيفة أنه تم تطبيق برنامج التحول وبرنامج التخصيص لتحقيق منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين وتقليص نسبة الاعتماد على النفط.

إيقاف صاحبَي مقطع فيديو الخلاف العائلي في مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول، حيث كان أحدهما مصابًا وملقى على الأرض، بمحافظة جدة، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، وهو بصحة جيدة وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

ضبط معمل ذهب غير مرخص بالرياض تديره عمالة وافدة

تمكنت وزارة التجارة من ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الذهب في مدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي، مشيرة إلى أنه تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة، وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

إعادة افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها من فيروس كورونا بـ3 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الاثنين، افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 128 يومًا 1573 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

5 مدن سعودية تتصدر التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت 5 مدن سعودية، اليوم الإثنين، معدلات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ«24» ساعة الماضية والتي بلغ معدلها 1148 حالة تعافٍ؛ فسجلت جدة 218 حالة، والرياض 153 حالة، ومكة المكرمة 116 حالة، وينبع 85 والطائف 41 حالة.

«الصحة»: 1109 إصابات جديدة بكورونا.. والتعافي 1148 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 466906 حالات، موضحة أنه تم تسجيل 1148 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 449241 حالة.

وزارة الصحة: إعطاء 15.8 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في المملكة إلى 15.8 مليون جرعة.

«الأرصاد» يعلن طقس الثلاثاء.. و4 مناطق تتأثر برياح مثيرة للغبار

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، ويمتد تأثيرها لمنطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

الحصيني يحدد المناطق السعودية المتأثرة برياح البوارح

قال المتخصص في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنَّ الرياح النشطة الحالية والمسماة «رياح البوارح» والمثيرة للغبار، تؤثر على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي بسرعة من 20 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وهي رياح معتادة مثل هذه الأيام من كل عام.

اقرأ أيضًا:

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا