أمانة حائل توضح المقطع المتداول لأحد الباعة المتجولين على الطرق

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت أمانة منطقة حائل توضيحًا، اليوم الثلاثاء، بشأن مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الباعة المتجولين على الطرق.

وقالت إنَّه سبق وأن تمَّ تخصيص (10) مواقع مجهزة بالخدمات للباعة الجائلين بمدينة حائل جرى تحديدها من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة إمارة منطقة حائل في مواقع متفرقة بالمدينة.

وأضافت أنَّ ذلك جاء لتنظيم عمليات البيع وتغطيتها بالجولات الرقابية وللتحقق من مطابقة المعروض من منتجات (مأكولات- خضار) للاشتراطات الصحية خاصة وأن بعض ما يعرضه الباعة المتجولون هو منتجات مجهولة المصدر أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف أو احتوائها على مواد كيميائية تزيد عن الحد المسموح به.

وأكدت أمانة منطقة حائل حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قبل الباعة المتجولين خاصة في ظلّ جائحة كورونا كوفيد 19.