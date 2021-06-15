شكرا لمتابعة خبر عن مختص: زيادة دخل الموظف وبدل السكن من أبرز مزايا الحالة التعاقدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد أسامة الشمري المختص في الموارد البشرية، أنه من أبرز مزايا الحالة التعاقدية للموظف والجهة التي يعمل بها في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، هي زيادة دخله، وبدل السكن، والتأمين الطبي.

وقال الشمري خلال لقائه ببرنامج "هنا الرياض: "حال انتهاء السنتين ورغب الموظف في الانتقال فنحن نتحدث عن مزايا إضافية قد يحصل عليها، بناء على الجهة التي يعمل فيها نظير استمرار تعاقده".

وأشار إلى أن الحالة التعاقدية تسمح أيضا بالتطور ورفع إنتاجية الموظف نظير رفع المزايا التي يحصل عليها.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أن العقد مع العامل سيكون لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا.