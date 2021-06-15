شكرا لمتابعة خبر عن بيان من أمانة حائل بخصوص عدم السماح لمواطن بالبيع على الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

ناشد مواطن من ذوي الإعاقة، أمير حائل بالسماح له بالبيع على الطريق، بعدما منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع فيها.

ومن جانبها أصدرت أمانة منطقة حائل بيانا قالت فيه: "إشارة الى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه أحد الباعة المتجولين على الطرق أنه سبق و أن تم تخصيص 10 مواقع مجهزة بالخدمات للباعة الجائلين بمدينة حائل تم تحديدها من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة إمارة منطقة حائل في مواقع متفرقة بالمدينة".

وأوضحت أن ذلك لتنظيم عمليات البيع وتغطيتها بالجولات الرقابية وللتحقق من مطابقة المعروض من منتجات للاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن بعض ما يعرضه الباعة المتجولون هي منتجات مجهولة المصدر أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها مواد كيميائية تزيد عن الحد المسموح به.

ولفتت إلى حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة كورونا.