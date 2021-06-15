الحصيني يحدد المناطق السعودية المتأثرة برياح البوارح

الرياض - محمد عبدالله - قال المتخصص في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنَّ الرياح النشطة الحالية والمسماة «رياح البوارح» والمثيرة للغبار، تؤثر على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي بسرعة من 20 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وهي رياح معتادة مثل هذه الأيام من كل عام.

وأضاف الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن رياح البوارح تتجاوز المنطقة الشرقية أحيانا لتشمل منطقة الرياض وخاصة نواحي العاصمة والإجزاء الشرقية منها، والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، مشيرا إلى أن أيامها معدودة، ويمتد تأثيرها على دول الخليج العربي، وحال شدتها يموت العشب وتتطاير الأتربة.

واستكمل: أن تلك الحالة الجوية متوقع ان تستمر في المنطقة الشرقية حتى نهاية هذا الأسبوع مع تفاوت سرعة الرياح، متوقعًا أن تكون العاصمة الرياض (باستثناء المحافظات الجنوبية) بعيدة عن تأثير تلك الرياح خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق النماذج العددية للطقس.

وتابع الحصيني، أن فرصة هطول ألأمطار متوقع أن تنحصر على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان، ومعظمها أمطار من خفيفة إلى متوسط قد تصحبها حبات برد، منوهًا بأن الأيام الحالية هي آخر مواسم الأمطار والمتوقع هطولها خلال أيام على مصايف المملكة.

اقرأ أيضًا:

الزعاق: المناطق الشرقية والوسطى تتأثر بموسم «رياح البوارح» الحار