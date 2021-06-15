بيان من أمانة القصيم حول «فيديو الكلاب الضالة» ببريدة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم عبدالكريم اليوسف، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول وجود عدد من الكلاب الضالة في أحد أحياء مدينة بريدة فإن الأمانة باشرت الحالة في حينها بتطبيق الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة عبر الفرق الميدانية المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن أعمال الأمانة لمكافحة الحيوانات الضالة متواصلة في جميع أحياء المدينة للمحافظة على سلامة الجميع، مع التركيز على الأحياء القريبة من المزارع والأحياء الواقعة على أطراف النطاق العمراني لمدينة بريدة.

ودعت أمانة منطقة القصيم جميع سكان المدينة إلى أهمية التعاون مع جهود الأمانة بهذا الاتجاه، وذلك بعدم رمي بقايا الأطعمة في الأراضي الفضاء كون هذا السلوك يعد واحدًا من أهم عناصر جذب الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية، وأن الإجراء السليم للتعامل مع بقايا الأطعمة يتم بوضعها في حاويات بقايا الأطعمة المخصصة لهذا الشأن والمميزة باللون الأخضر والتي يتم رفعها بشكل يومي عبر سيارات خاصة والتعامل معها بشكل مستقل عن النفايات المنزلية احتراما للنعمة وبطريقة آمنة للبيئة.