فيديو يرصد مخالفات سوق البطحاء قبل صدور توجيهات نائب أمير الرياض

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو مخالفات سوق البطحاء قبل صدور توجيهات نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، إلى جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع السوق.

تعود التفاصيل إلى مخالفات عديدة شهدتها السوق منها بيع التنباك، وغياب تام لإجراءات النظافة، فضلًا عن بيع مواد غذائية بأسعار متدنية، ووضع بسطات عشوائية وتجهيز لحوم وأسماك بأماكن تفتقد إلى أدنى الشروط والضوابط الصحية، وفق الإخبارية.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، نائب أمير الرياض، شدد على جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من مخالفات، والرفع بتقارير عاجلة بهذا الشأن، وذلك على خلفية عدد من المخالفات التي شهدتها السوق.

وأكد نائب أمير الرياض، وجه جميع الجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمعالجة جميع المخالفات والتأكد من الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات، بحسب بيان لإمارة منطقة الرياض.