شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بمتابعة أداء الفرق الميدانية وتطبيق الأنظمة على المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على جميع الجهات الحكومية بالالتزام وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية «حفظه الله» لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، في ظل استمرار تسجيل نسب الإصابات المرتفعة.

ووجه سموه جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة أداء الفرق الميدانية، وفرض الغرامات على كل من يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواءً من الكيانات أو الأفراد، مشيدًا بما وفرته الدولة -يحفظها الله- من إمكانيات لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير اللقاحات ومواجهة الجائحة عبر العديد من الإجراءات الاحترازية التي كانت محط إعجاب الكثيرين، وشملت جميع المواطنين والمقيمين.