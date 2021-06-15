شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مستودعات ومعامل.. وإتلاف 600 كجم لحوم فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، 3 شقق سكنية، تستخدم كمستودعات ومعامل لتخزين وتحضير الأطعمة تابعة لعدد من المطاعم، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها البلدية بمشاركة الجهات ذات العلاقة على الباعة الجائلين ومساكن العمال في المنطقة المركزية بوسط الدمام.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن الحملة جاءت بمشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشرطة المنطقة الشرقية، وأسفرت عن ضبط 3 شقق سكنية تقوم بتخزين الأطعمة وتحضيرها بهدف توزيعها على عدد مطاعم تدار من قبل عمالة، مؤكدًا أنه تم إغلاق المطاعم الثلاثة، وإتلاف أكثر من 637 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستخدام، فيما تم مصادرة 321 كرتونا من الفاكهة والخضراوات.

وأفاد بأن البلدية تولي ظاهرة الباعة الجائلين أهمية خاصة من خلال تكثيف الحملات الميدانية للحد من هذه الظاهرة لما لها من تشويه للمنظر العام وآثارها السلبية على الصحة العامة نتيجة بيع مواد غذائية وفاكهة مجهولة المصدر قد ينجم عنها مخاطر صحية.

ودعا الجميع للتعاون والتصدي لتلك الظاهرة السلبية والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز «940»، وذلك حفاظًا على سلامتهم.