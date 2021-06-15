شكرا لقرائتكم خبر عن 1109 إصابات «كورونا» مؤكدة.. وتذبذب «الحرجة» و«النشطة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، أمس، 1109 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، ورصدت تعافي 1148 حالة، ووفاة 18 حالة.

حالات نشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 466,906 حالات، من بينها 10,075 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1596 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 449,241 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7590 حالة وفاة.

درجات الحرارة

وأوضحت وزارة الصحة، حالات ارتفاع درجة حرارة الجسم بالنسبة للبالغين، وأنها تختلف حسب المكان الذي تم أخذ القراءة منه، إذ ذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، أنه: تعتبر درجة حرارة الجسم مرتفعة في إحدى الحالات، منها قياس درجة حرارة المستقيم أو الأذن أو الشريان الصدغي «مقدمة الرأس»، هي 38 درجة مئوية أو أكثر، وقياس درجة الحرارة الفموية هي 37.8 درجة مئوية أو أكثر، وقياس درجة حرارة الإبط هي 37.2 درجة مئوية أو أكثر.

معدل النبض

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن معدل نبض القلب الطبيعي للشخص البالغ أثناء الراحة يتراوح بين «60-100 نبضة/ الدقيقة»، وفي حال وجود أي اضطرابات في معدل النبض ينصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة واتخاذ الإجراء اللازم لها.

مؤشرات وبائية

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي قد قال: إن المؤشرات الوبائية في المملـكة لا تزال في نطاق محدود مع المراقبة المستمرة، مشيرا إلى أن النزول في عدد الحالات خلال الفترة القادمة منوط بالالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أن عدد الحالات الحرجة في المملـكة ضمن المستوى دون تغيرات، وهي تتبع الإصابات التي لم تشهد تغيرا في المنحنى الوبائي.

حملة وطنية

وذكر «العبدالعالي»: نقترب من إعطاء 16 مليون جرعة بواقع 14.5 مليون شخص من البالغين، مشيرا إلى أن الحملة الوطنية مستمرة في توعية المجتمع والتصدي لكافة الأكاذيب والشائعات التي لا أساس لها من الصحة وتضر بأصحابها قبل غيرهم.

المتحور الهندي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند، تأكد إصابة بعض الحالات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا، موضحًا أن الوزارة تجري الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

من ناحيته، أعلن وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا» بالبحرين د. وليد المانع أن البحرين رصدت السلالة الهندية المتحورة من كورونا، موضحًا أن سبب الارتفاع بأعداد الإصابات والوفيات بالأيام الماضية غير مرتبط بهذه السلالة.