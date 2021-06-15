شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية مكثفة شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة صحة البيئة ببلدية شرق الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى امتثالها لتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ضمن مبادرة «امتثالك أمانة»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الجودة.

وتابعت الفِرق الرقابية ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخص والآخر، وتوفير المُعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.