شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة الأعمال الرقابية وتسخير كافة الإمكانيات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على كافة الإدارات والبلديات بالمنطقة، بأهمية رفع مستوى الرقابة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس " كورونا "، في كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، ودعم المراقبين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتكثيف الجولات الرقابية ورفع وتيرة العمل لتطبيق كافة هذه التدابير وتشديد العقوبة على المخالفين، منوهًا بتوجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة التقيد بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية.

مبادرات وخطط

جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع الدوري المرئي مع الوكلاء ورؤساء البلديات، والإدارات بالأمانة، أمس؛ لمناقشة أداء البلديات والإدارات المعنية في الأعمال الرقابية وعرض المبادرات والخطط والاستراتيجيات البلدية، ومتابعة أعمال وجهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، والتركيز على برامج جودة الحياة في المنطقة، واستعراض المبادرات المقترحة لتنفيذها حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية واستراتيجية الأمانة وأهدافها.

خطة وآلية

واستعرض م. الجبير أهم بنود الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها خطة وآلية عمل معالجة الأراضي الفضاء ضمن معالجة التشوه البصري، ومبادرة "ديرتنا بلا تشوهات"، وعرض أهم مؤشرات تقرير الرصد الإعلامي 2021، وتقرير أسبوع الإبداع البلدي، إضافة إلى ذلك برنامج زيارات الإدارات لتطبيق إدارة الجودة 9001:2015 وخطة تنفيذ جائزة الأمين للتميز.

معالجة الأراضي

واستهل الاجتماع بعرض خطة وآلية عمل معالجة الأراضي الفضاء والتي سيتم تسويرها وفقا للنماذج المعتمدة مع إمكانية دراسة مقترحات من مالك الأرض تقدم للإدارة بصورة تليق بتحسين المشهد الحضري للاعتماد، وذلك بعد 6 أشهر من الإعلان الرسمي عن المحاور المستهدفة، فيما سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية عند عدم التسوير، حيث ستكون تراكمية بسبب التأخير بتسويرها.

مجموعات المتطوعين

واطّلع م. الجبير خلال الاجتماع على مبادرة "ديرتنا بلا تشوهات"، والتي نفذتها بلدية محافظة القطيف، بمشاركة 100 متطوع، بهدف رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية لتسهيل معالجتها، وتحسين المشهد الحضري للمنطقة، بالإضافة إلى تحقيق فرصة من فرص كفاءة الإنفاق ببلدية محافظة القطيف؛ لتوفير النفقات الاستهلاكية والتشغيلية من بنود الميزانية بما يعادل 50.000 ريال بالأسبوع، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لإيجاد نمط حياة صحية وبيئة إيجابية وجاذبة بمشاركة أفراد المجتمع، ووزعت 6 بلديات بالمحافظة المتطوعين على مجموعات، وتمركزهم في المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، هذا بالإضافة إلى حث الممارسين لرياضة المشي في المماشي والواجهات البحرية على المساهمة في نظافة الأماكن التي يمارسون فيها رياضتهم.

نقل المعلومات

كما استعرض الاجتماع التقرير الإعلامي للأمانة خلال الخمسة الأشهر الماضية، وواصلت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للإعلام أعمالها في إبراز جهود الأمانة بكافة وكالاتها وإداراتها لنقل المعلومات للمستفيدين والمهتمين وإصدار الأخبار الصحفية ونشرها في أغلب الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية الإلكترونية المحلية والدولية، حيث حققت الأمانة المركز الأول في النشر والإعلام الإيجابي على ديوان الوزارة وكافة الأمانات بالمملكة.

إبداع بلدي

واطلع الأمين على تقرير أسبوع الإبداع البلدي، والذي يتزامن مع الاحتفال العالمي للإبداع والابتكار، حيث تهدف الفعاليات لاستقطاب الأفكار الإبداعية لتطوير القطاع البلدي، وتضمن الاجتماع برنامج زيارة إدارات أمانة المنطقة الشرقية، والتي تستهدف رفع الواقع لطبيعة عمل الإدارة ومدى التطابق مع متطلبات نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفات العالمية "ISO 9001:2015".