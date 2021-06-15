شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل شوارع رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت بلدية محافظة رأس تنورة، تأهيل وسفلتة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وذلك بهدف إغلاق الحفر وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الأمطار وإعادة تأهيل الأرصفة بالشوارع الرئيسية بالطلاء وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس البلدية م. صالح القرني أن إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية وضعت خطة تعطي الأولوية للأحياء المتضررة، وذلك بسفلتة أجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسية واستبدال أرصفتها، والتي تأتي استمرارا لجهودها في إطار رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

وقال القرني: إن المحافظة تشهد حاليا نشاطا ملحوظا في أعمال السفلتة لعدد من الأحياء، حيث تم الانتهاء من أعمال السفلتة وإصلاح هبوطات بشارع ابن خلدون، وشارع الأمير متعب، وأنهت البلدية تنفيذ أعمال مجرى مائي لعدد من الشوارع ومنها تنفيذ مجرى مائي بشارع الأمير متعب بن عبدالعزيز بحي قرطبة، وتنفيذ 2 مجرى مائي بشارع الإمام أبو حنيفة بحي الزهور، وتنفيذ 2 مجرى مائي بشارع الملك عبدالله بحي الزهور، وكذلك تنفيذ مجرى مائي بشارع ابن خلدون بحي قرطبة، بالإضافة لأعمال إعادة تأهيل وصيانة شوارع وأرصفة الأنترلوك بمناطق متفرقة.

جاء ذلك بهدف تحسين مستوى الطرق وإزالة ما بها من هبوطات وحفر وأجزاء غير مستوية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لإعادة سفلتة شوارع المدينة وتحسين مستواها، مؤكدا أن أعمال السفلتة لا تزال مستمرة ضمن مشروع صيانة الشوارع.

وأوضح أن العمل جار حاليا في كل أحياء المحافظة، وتنفيذ أعمال صيانة وتطوير دورات المياه بحي قرطبة وكورنيش محافظة رأس تنورة بنسبة 95% من أعمال المشروع، بالإضافة لأعمال تجديد دهان خطوط الشوارع، ممرات المشاة، المطبات، الأرصفة بشوارع المحافظة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

وأضاف م. القرني أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات فيما يخص الأعمال البلدية عبر مركز "940".