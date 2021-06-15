شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين لجان «زكاة التمور» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن فرع وزارة المالية بمحافظة الأحساء، أعمال لجان زكاة التمور بالأحساء، التي انطلقت أعمالها الميدانية أمس، ولمدة ثلاثين يومًا، تنتهي العمل بها بتاريخ 8 ذي الحجة 1442هـ لتجوب مدن وقرى ومراكز وهجر وواحة الأحساء الزراعية؛ لتقوم بخرص وتقدير الزكاة مزارعها للحيازات الزراعية البالغة النصاب الزكوي وفق الضوابط الشرعية.

إجراءات احترازية

جاء ذلك تحت إشراف وتنفيذ فرع وزارة المالية بمحافظة الأحساء، وبإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وبرعاية مدير فرع وزارة المالية بالأحساء المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار بمحافظة الأحساء أحمد الجغيمان، وحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء م. إبراهيم الخليل، وحضور أعضاء فرق المتابعة ورؤساء اللجان والمشاركين.

تسجيل المزارع

وأهاب مدير مالية الأحساء المشرف العام على أعمال لجان خرص التمور بمحافظة الأحساء أحمد الجغيمان بالمزارعين وأصحاب المزارع، بالتعاون مع اللجان بتواجدهم في مزارعهم خلال فترة عمل اللجان، لافتًا إلى أنه مَنْ لم يقم بتسجيل مزرعته عليه بالمبادرة بمراجعة قسم زكاة التمور بمالية الأحساء مصطحبًا معه صورة من صك الملكية وصورة الهوية لتسجيل مزرعته حتى يتسنى للجان تزكيتها وليستفيد المزارع أيضًا من الخدمات والإعانات، التي تقدمها الدولة للمزارعين.

دقة وشمول

وشدد على جميع المشاركين في هذا العمل بالحرص على إنجاز مهام الأعمال الموكلة إليهم بكل دقة وشمول تحملا للأمانة والمسؤولية التي منحت لهم من قبل المسؤولين في الوزارة، مؤكدًا الالتزام بالتعليمات الاحترازية والوقائية خلال الأعمال الميدانية والمكتبية لسلامتهم وسلامة الآخرين، سائلاً المولى جل وعلا أن يرفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين والعالم أجمع هذا الوباء، وأن يحفظ بلادنا ومواطنيه والمقيمين فيه من كل مكروه.

خرص الحبوب

من ناحيته، ثمّن مدير مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه م. إبراهيم الخليل، الجهود المبذولة لفرع وزارة المالية بالأحساء، والقائمين على نجاح مشروع لجان خرص الحبوب والثمار بالأحساء، تلى ذلك كلمة المشاركين التي ألقاها بالإنابة عنهم م. خليل العقل، مقدرًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واختتم الحفل بقصيدة رائعة للشاعر المتألق جاسم بن محمد عساكر تغنى فيها بأحسائنا الحبيبة ونخيلها الشامخة.

وعلى صعيد الاستعدادات لمشروع لجان خرص التمور بالأحساء هذا العام، فقد عقدت فرق المتابعة خلال الأسبوع الماضي اجتماعها الأول بمالية الأحساء برئاسة المشرف العام على اللجان وخرجت بعدة توصيات.