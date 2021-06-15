شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مركز «العمليات والعناية» بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس، مركز العمليات والعناية المركزة في محافظة المهرة، تلبيةً لاحتياج المحافظة من الخدمات الصحية للحالات المزمنة والعاجلة، وتسهيلاً لحصول المرضى في المحافظة وما جاورها على الرعاية الطبية بجودة وكفاءة عالية.

وجرى قص شريط افتتاح المركز بحضور كل من: وزير الصحة د. قاسم بحيبح، ومحافظ محافظة المهرة محمد ياسر، ومدير مكتب الصحة في المحافظة عوض بن مبارك، ومشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب المهرة محمد الهادي، ومسؤولي المركز من الأطباء والكوادر الصحيين.

وقال وزير الصحة د. قاسم بحيبح إن مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة، ستكون له فائدة كبيرة للمواطنين في محافظة المهرة والمحافظات المجاورة، مضيفاً: دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية دائم وسخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهذا المشروع أحد ثمار هذا التعاون المشترك، ونحن في قطاع الصحة نعتبر المملكة الداعم الأول للقطاع الصحي، وهذا ليس بمستغرب على الإخوة في المملكة، وهم دائماً يقفون بجانب إخوانهم في اليمن.

وثمّن محافظ محافظة المهرة محمد ياسر الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أن المركز صرح عظيم وسيعود بالفائدة والنفع على الجميع.

أوضح مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب المهرة الأستاذ محمد الهادي أن مشاريع البرنامج التنموية تساهم في الرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

وجاء افتتاح المركز بتمويل وتنفيذ وإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعد اكتمال أعمال إنشائه وتجهيزه بأحدث الأجهزة لاستقبال الحالات الحرجة، رفعًا لكفاءة وقدرة تشغيل المرافق الصحية، وتقديم الدعم التقني والفني اللازم لاستيعاب الحالات، وتحقيقًا لسرعة وكفاءة التعامل مع الأزمات الصحية.

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إنشاء المركز على مساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، شملت 15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.