الأمير خالد الفيصل يتوج الفائزين في تحدي "أيام مكة" للذكاء الاصطناعي

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الدمام - شريف احمد - يتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي انطلقت "الأحد" الماضي ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي، فيما أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية "سدايا" ومدير الإدارة العامة لبناء القدرات بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي م. سعد القرني عن تبني الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي جميع الفائزين في المسابقة دعمًا وتدريبًا وتشجيعًا واستقطابًا.

وأعرب م. القرني عن فخر "سدايا" بوجودها كشريك استراتيجي في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وتقديم كل الدعم للشباب والشابات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال إن المبادرة تستحث همم الشباب على إخراج المعلومات والمعارف التي تلقوها من الجامعات على شكل منتجات تخدم الوطن، مؤكدًا تبني "سدايا" القدرات الوطنية والربط بين المعرفة وحاجة السوق على المستوى الاقتصادي أو المجتمعي أو الخدماتي.

وشهدت الفعالية تجمّع 30 فريقًا تمثل طلاب وطالبات 11 جامعة وكلية جامعية من محافظات منطقة مكة المكرمة والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركا ومشاركة، قدموا عددا من المشاريع.