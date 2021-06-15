شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره العُماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وذلك خلال زيارته الرسمية أمس إلى سلطنة عُمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة آفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداوود.