شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يستعرض برامج مركز الملك سلمان مع «اليونيسف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، ما قدمه المركز من دعم للأطفال في العالم واليمن على وجه الخصوص بشتى المجالات كالوقاية من سوء التغذية عند الأطفال والأمهات وتوفير اللقاحات وبرامج إعادة دمج الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية بالمجتمع، ورعاية الأيتام وغيرها.

وناقش الجانبان خلال اللقاء في مقر المركز في الرياض، أمس، مستجدات البرامج الموقعة بينهما لمساعدة الأطفال في جميع دول العالم وسبل تعزيزها.

وأبدى تيد شيبان إعجابه بالمستوى المهني المميز للمركز، مثمنا للمملكة العربية السعودية دعمها السخي للمنظمة الذي يسهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها.