شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية من وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في الوزارة بالرياض، أمس، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المملكة حسن منصور الخاطر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.