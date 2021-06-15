، بالفيديو.. راكب أمريكي يحاول فتح باب الطائرة أثناء تحليقها ،

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تسبَّب راكب أمريكي بأزمة كبيرة بعد محاولته فتح باب طائرة ركاب أثناء تحليقها في الجو؛ الأمر الذي استدعى تدخُّل الفِرق العاملة على متن الطائرة، وفق "سبوتنيك".
وتفصيلاً، تداول مواطنون أمريكيون مشاهد فيديو، قيل إنها التُقطت أثناء محاولات منع أحد الركاب من فتح باب طائرة أمريكية أثناء تحليقها في الأجواء الأمريكية.
وتدخَّل الركاب على الفور بعد احتدام الصراع بين طاقم المضيفين والراكب، وحاول بعضهم منع الراكب من تنفيذ فعلته، وهو يظهر بجانب باب الطائرة الرئيسي.
وبحسب وكالة "سند" الأمريكية، استطاع الركاب بالتعاون مع فريق الطائرة منع الراكب الذي سُلِّم إلى السلطات الأمريكية فور هبوط الطائرة.
بالفيديو.. راكب أمريكي يحاول فتح باب الطائرة أثناء تحليقهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-15
تسبَّب راكب أمريكي بأزمة كبيرة بعد محاولته فتح باب طائرة ركاب أثناء تحليقها في الجو؛ الأمر الذي استدعى تدخُّل الفِرق العاملة على متن الطائرة، وفق "سبوتنيك".
وتفصيلاً، تداول مواطنون أمريكيون مشاهد فيديو، قيل إنها التُقطت أثناء محاولات منع أحد الركاب من فتح باب طائرة أمريكية أثناء تحليقها في الأجواء الأمريكية.
وتدخَّل الركاب على الفور بعد احتدام الصراع بين طاقم المضيفين والراكب، وحاول بعضهم منع الراكب من تنفيذ فعلته، وهو يظهر بجانب باب الطائرة الرئيسي.
وبحسب وكالة "سند" الأمريكية، استطاع الركاب بالتعاون مع فريق الطائرة منع الراكب الذي سُلِّم إلى السلطات الأمريكية فور هبوط الطائرة.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:17 AM
تدخَّل الركاب لمنعه.. وتم تسليمه للسلطات فور الهبوط
تسبَّب راكب أمريكي بأزمة كبيرة بعد محاولته فتح باب طائرة ركاب أثناء تحليقها في الجو؛ الأمر الذي استدعى تدخُّل الفِرق العاملة على متن الطائرة، وفق "سبوتنيك".
وتفصيلاً، تداول مواطنون أمريكيون مشاهد فيديو، قيل إنها التُقطت أثناء محاولات منع أحد الركاب من فتح باب طائرة أمريكية أثناء تحليقها في الأجواء الأمريكية.
وتدخَّل الركاب على الفور بعد احتدام الصراع بين طاقم المضيفين والراكب، وحاول بعضهم منع الراكب من تنفيذ فعلته، وهو يظهر بجانب باب الطائرة الرئيسي.
وبحسب وكالة "سند" الأمريكية، استطاع الركاب بالتعاون مع فريق الطائرة منع الراكب الذي سُلِّم إلى السلطات الأمريكية فور هبوط الطائرة.
، بالفيديو.. راكب أمريكي يحاول فتح باب الطائرة أثناء تحليقها ،
المصدر : الخليج 365
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