شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. "الأحمر" يكسو أطول برج بمركز الملك عبدالله المالي في اليوم العالمي للتبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أضاء أطول برج في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض باللون الأحمر؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وكانت وزارة الصحة، فعلت أنشطة اليوم العالمي للتبرع والذي يُقام هذا العام تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، من خلال حملة للتبرع في ديوان الوزارة شهدت مشاركة عدد كبير من منسوبيها.

وتحتفل البلدان في كافة أنحاء العالم، سنويًا باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وهي بمثابة مناسبة تُزف فيها آيات الشكر إلى المتبرعين دون مقابل لقاء دمهم الممنوح لإنقاذ الأرواح.