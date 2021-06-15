شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصائغ" يوضح الفترة الزمنية لتخصيص الفرص الاستثمارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال مدير عام التواصل بالمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، إن نظام التخصيص سيطبق في الشهر المقبل، لافتا إلى أن هناك نحو 160 فرصة تخصيص ستطرح على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن مراحل التخصيص في الفرصة الواحدة تتضمن مرحلة تقييم الحاجة أو ما يسمى بـ"دراسة الحالة"، مضيفا أن هذه المرحلة تستغرق من 6 شهور إلى 36 شهرا، وذلك بحسب ما ذكره على قناة "السعودية".

وأضاف أن المراحل التالية تتضمن عملية "الطرح" حيث يتم منح القطاع الخاص فرصة للاستجابة للمناقصات وتقديم العطاءات، وهذا يستغرق من 6 شهور إلى 12 شهرا.