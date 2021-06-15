شكرا لمتابعة خبر عن البتال: حفظ الحقوق المالية للموظف في القطاعات المستهدفة بالتخصيص "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة الرأس المال البشري، ماجد البتال، إن القواعد والترتيبات في برنامج التحول والتخصيص تنص على حفظ الحقوق المالية للموظف.

وأوضح ماجد البتال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الشارع السعودي، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموظف إذا وجدت وتعويضه عن رصيده من الإجازات.

وأشار إلى أنه تم – بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء السعودية – نشر وتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بنقل الموظفين بعد تطبيق برنامج التحول والتخصيص.