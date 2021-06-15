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البتال: حفظ الحقوق المالية للموظف في القطاعات المستهدفة بالتخصيص "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة الرأس المال البشري، ماجد البتال، إن القواعد والترتيبات في برنامج التحول والتخصيص تنص على حفظ الحقوق المالية للموظف.

وأوضح ماجد البتال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الشارع السعودي، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموظف إذا وجدت وتعويضه عن رصيده من الإجازات.

وأشار إلى أنه تم – بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء – نشر وتوضيح الكثير من الأمور المتعلقة بنقل الموظفين بعد تطبيق برنامج التحول والتخصيص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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