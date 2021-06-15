هذه القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص وأهداف النظام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت هيئة الإذاعة والتلفزيون الضوء على القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص وما هي أهداف النظام؟

القطاعات المستهدفة:

ونشرت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين أبرز تصريحات نائب الرئيس للتسويق الإستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، والتي أوضح فيها القطاعات المستهدفة.

وأكد الصائغ أن هناك نوعين من التخصيص منها بيع الأصول والأخرى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أهداف النظام:

أما أهداف النظام، فهي رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص في التمويل، وكذلك الاستعانة بخبرات القطات في التشغيل.



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