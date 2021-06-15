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شكرا لقرائتكم السديس يزور معرض الرئاسة ضمن مشروعات مكة الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15
السديس يزور معرض الرئاسة ضمن مشروعات مكة الرقمي
يعرض 78 خدمة رقمية في قبة جدة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معرض الرئاسة العامة ضمن مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة.
78 خدمة رقمية:
ووقف الشيخ السديس خلال الزيارة على جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشارك في المعرض، والذي يعرض 78 خدمة رقمية قدمتها الرئاسة لقاصدي وزوار المسجد الحرام، إضافة إلى عرض مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وكيفية خياطتها.
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