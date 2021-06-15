، 7 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وجازان والباحة والرياض وعسير ونجران وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة نجران أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير استمرار عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والعارضة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل والبرك وبيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمخواة والمندق وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد جازان عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر الدرب وجازان وفرسان والريث والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.