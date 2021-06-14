شكرا لقرائتكم خبر عن «البتال» يوضح كيفية نقل موظف من جهة إلى أخرى؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كيف يتم نقل موظف من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى؟.. سؤال يجيب عليه، وكيل وزارة الموارد البشرية لإدارة رأس المال البشري، ماجد البتال.

وقال خلال برنامج "الشارع السعودي" عبر قناة السعودية: "نمنح الموظف 6 أشهر لاختيار الجهة التى يذهب إليها، وهذه الفترة تأتي بعدما نقدم للموظف كافة الخيارات، وعملية النقل تتم وفق ترتيبات وقواعد معينة".

وأكد أن القواعد والترتيبات لبرنامج التحول والتخصيص مبنية على إتاحة خيارات للموظف، موضحًا أن عقود الموظفين في البرنامج تستند إلى نظام العمل السعودي.