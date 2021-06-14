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«البتال» يوضح كيفية نقل موظف من جهة إلى أخرى؟ 

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الدمام - شريف احمد - كيف يتم نقل موظف من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى؟.. سؤال يجيب عليه، وكيل وزارة الموارد البشرية لإدارة رأس المال البشري، ماجد البتال.

وقال خلال برنامج "الشارع السعودي" عبر قناة : "نمنح الموظف 6 أشهر لاختيار الجهة التى يذهب إليها، وهذه الفترة تأتي بعدما نقدم للموظف كافة الخيارات، وعملية النقل تتم وفق ترتيبات وقواعد معينة".

وأكد أن القواعد والترتيبات لبرنامج التحول والتخصيص مبنية على إتاحة خيارات للموظف، موضحًا أن عقود الموظفين في البرنامج تستند إلى نظام العمل السعودي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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