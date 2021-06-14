شكرا لقرائتكم خبر عن «الصائغ»: المعلمون سيكونون على كادر «التعليم» وليس الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 85% من البرنامج عبارة عن شراكة

• إسناد بناء المدارس وتشغيلها للقطاع الخاص

أكد نائب رئيس المركز الوطني للتخصيص للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة، هاني أن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم وليس الشركات.

وأضاف خلال برنامج "الشارع السعودي" عبر قناة السعودية: "لدينا نوعين من التخصيص، قسم بيع الأصول، وقسم الشراكة بين القطاع العام والخاص.. 85% من البرنامج عبارة عن شراكة، عبارة عن إسناد خدمات وليس انتقال ملكية، مثل المدارس، والمباني المدرسية، التى أسندت عملية بنائها وتشغيلها للقطاع الخاص، وتمت العملية الأولى في منطقة مكة، وبالتالى المعلمون على كادر الوزارة وليس الشركات".