بعد قرار التخصيص.. كيف يتم نقل موظف من جهة حكومية لأخرى؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة رأس المال البشرية، ماجد البتال: إن فترة الـ6 أشهر تأتي بعد تقديم كل الخيارات أمام الموظف، وذلك بعد تطبيق قرار التخصيص والتحويل.

خيارات للموظف:

وتابع البتال، في مداخلة هاتفية إلى برنامج “شارع السعودية” المذاع على قناة السعودية: أن فترة الـ6 أشهر تأتي بعد أن تكون الخيارات كلها قدمت للموظف من ناحية النقل وناحية الاستيعاب، وتكون هذه الفترة في أحد الحالات نقل الخدمات لجهة حكومية أخرى؛ حيث تأتي تلك الفترة بعد تقديمنا كل الخيارات للموظف.

قواعد وترتيبات:

وتابع أن القواعد والترتيبات ذكرت أنه يمكن تمديد الـ6 أشهر إلى مدة مماثلة، لإتاحة فرصة أكثر للموظف، مشيرًا إلى أن الموظف لا يصل إلى نقل الخدمات، إلا بعد ما يكون في محاولات مر فيها الموظف، أما النقل فله إجراءات أخرى، وليس حكرًا على عمليات التحول والتخصيص، فالنقل له قواعد وترتيبات.

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