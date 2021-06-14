مسببات القولون العصبي وعلاجه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد العالم المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن تهيج القولون العصبي ليس مرضًا لكنه عرض من أعراض تهيج الأمعاء الغليظة.

مسببات القولون:

وتابع الخضيري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن القولون العصبي قد تثيره وتهيجه النفسية والقلق والتوتر، ويزيد منه المهيجات كالفلفل والقهوة المركزة وبعض الأغذية، كالمعجنات وأحيانًا الإمساك.

علاج القولون:

وأردف أن علاج عرض القولون العصبي أن تعرف ما الذي أثاره، ناصحًا بتجنب أسباب إثارته كالفلفل والإمساك.



شارك الخبر