الصحة: الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب؛ لأنها ليست علاجًا لأمراض القلب.

توازن الجسم:

وتابعت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن الخلايا الجذعية لا تعيد توازن الجسم؛ لأنها ليست علاجًا لـ”باركنسون”.

كن حذرًا:

ونصحت الوزارة: مهما كانت مشكلتك الصحية، كن حذرًا، ولا تُقرر بنفسك أن الخلايا الجذعية علاجها.



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