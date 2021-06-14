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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14
الصحة: الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب
أكدت أنها لا تعيد توازن الجسم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أن الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب؛ لأنها ليست علاجًا لأمراض القلب.
توازن الجسم:
وتابعت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن الخلايا الجذعية لا تعيد توازن الجسم؛ لأنها ليست علاجًا لـ”باركنسون”.
كن حذرًا:
ونصحت الوزارة: مهما كانت مشكلتك الصحية، كن حذرًا، ولا تُقرر بنفسك أن الخلايا الجذعية علاجها.
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