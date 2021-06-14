اخبار السعوديه

الصحة: الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم الصحة: الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

الصحة: الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب

أكدت أنها لا تعيد توازن الجسم
الصحة: الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب؛ لأنها ليست علاجًا لأمراض القلب.

توازن الجسم: 

وتابعت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن الخلايا الجذعية لا تعيد توازن الجسم؛ لأنها ليست علاجًا لـ”باركنسون”.

كن حذرًا: 

ونصحت الوزارة: مهما كانت مشكلتك الصحية، كن حذرًا، ولا تُقرر بنفسك أن الخلايا الجذعية علاجها.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا