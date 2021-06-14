الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

البحرين: نقف مع السعودية صفًّا واحدًا ضد كل من يحاول النيل من أمنها

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط.

صف واحد:

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.

إجراءات رادعة:

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة.

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