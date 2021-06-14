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شكرا لقرائتكم البتال: عقود الموظفين في برنامج التحول والتخصيص تستند إلى نظام العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14
البتال: عقود الموظفين في برنامج التحول والتخصيص تستند إلى نظام العمل
أكد أن الترتيبات مبنية على إتاحة الخيارات للموظف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ماجد البتال، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة الرأس المالي البشري، أن عقود الموظفين في برنامج التحول والتخصيص تستند إلى نظام العمل السعودي.
إتاحة خيارات:
وأضاف البتال، في مداخلة هاتفية إلى برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة السعودية، أن القواعد والترتيبات لبرنامج التحول والتخصيص مبنية على إتاحة خيارات للموظف.
حفظ الحقوق:
ولفت إلى أن القواعد والترتيبات في البرنامج تنص على حفظ الحقوق المالية للموظف.
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