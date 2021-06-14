الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

البتال: عقود الموظفين في برنامج التحول والتخصيص تستند إلى نظام العمل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ماجد البتال، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة الرأس المالي البشري، أن عقود الموظفين في برنامج التحول والتخصيص تستند إلى نظام العمل السعودي.

إتاحة خيارات:

وأضاف البتال، في مداخلة هاتفية إلى برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة السعودية، أن القواعد والترتيبات لبرنامج التحول والتخصيص مبنية على إتاحة خيارات للموظف.

حفظ الحقوق:

ولفت إلى أن القواعد والترتيبات في البرنامج تنص على حفظ الحقوق المالية للموظف.



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