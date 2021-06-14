أمانة الرياض تطلق محصّن لتعزيز ثقة السكّان بالخدمات التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع برنامج إجادة، مبادرة محصّن الهادفة إلى تشجيع أصحاب المنشآت التجارية وعامليها على أخذ اللقاح؛ لتعزيز ثقة المستهلك، والإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن المبادرة وضع ملصق يحمل عبارة (محصّن) على مداخل المنشآت التجارية التي تلقى العاملون فيها لقاح كورونا المستجد، كخطوة إيجابية تُميز من خلالها المنشآت الملتزمة بالتحصين، تقديرًا لاستشعارها بالمسؤولية ومشاركتها في حماية المجتمع.

مراقبون صحيون:

ويشارك في المبادرة المئات من المراقبين الصحيين الميدانيين، وأعضاء من الفرق التطوعية في مدينة الرياض، إلى جانب إشراك السكان في وضع الملصقات، والتعريف بالمبادرة.

هدف المبادرة:

وتهدف مبادرة محصّن إلى تحفيز المنشآت على المبادرة بتحصين العاملين لديها، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز ثقة السكّان بالخدمات المقدمة لهم، ونشر الثقافة الصحيّة لدى المنشآت التجارية والسكّان.

وتأتي مبادرة محصّن متماشية مع جهود أمانة منطقة الرياض الرقابية، وبرامجها التوعوية المتعددة التي تقدمها للمنشآت التجارية بهدف رفع نسبة امتثالها للضوابط والاشتراطات الصحية حفاظًا على سلامة السكان.

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