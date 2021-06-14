صيانة دورية لأجهزة مختبر مجمع الكسوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس عمل صيانة دورية لأجهزة مختبر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتأتي أعمال الصيانة لأجهزة المختبر بشكل دوري (ربع سنوي)، وذلك للتأكد من عمل الأجهزة وكفاءتها في عمل الاختبارات ومعايرتها. وأوضح مساعد مدير التشغيل والصيانة للشؤون الخارجية المهندس مشعل المطرفي أنه جرى صيانة جهاز قياس ثبات الألوان ومعايرته، وقياس درجة اللون للعينة المرجعية، ليتم مقارنتها على المنتج، وقام بها مختصون بوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة المعتمدين من الشركة المصنعة للأجهزة.



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